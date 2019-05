Romeo und Julia

Die Familien Montague und Capulet sind seit Generationen bis aufs Blut miteinander verfeindet. Als sich der junge Romeo, einziger Sohn der Montagues, mit seinen Freunden Benvolio und Mercutio in jugendlichem Übermut in ein Fest bei den Capulets einschleicht, kommt es zu einem schicksalhaften Zusammentreffen, welches das Leben aller Beteiligten für immer verändern wird: Julia, die Tochter des Hauses, und Romeo verlieben sich unsterblich ineinander.Im Überschwang ihrer Gefühle sind beide bereit, den Strudel aus Gewalt und Gegengewalt hinter sich zu lassen. Doch schnell wird aus der Hoffnung, die Welt durch Liebe zu versöhnen, ein Kampf gegen den sich unerbittlich auftürmenden Familienkonflikt, in dem sich die beiden immer tiefer verstricken.Kein anderes Werk von William Shakespeare beschreibt so gut, was es bedeutet, jung und verliebt zu sein. Die beiden Teenager verlieben sich auf den ersten Blick, heiraten beinahe sofort und haben nur eine gemeinsame Nacht, bis sie der Zwist ihrer Familien einholt.Regisseur und Schauspieler Jürgen Lingmann kennt das Ensemble des Naturtheaters Grötzingen gut. Seine Choreografien an Bühnenkämpfen in »Der Mann mit der eisernen Maske« waren spektakulär und mitreißend. Das Publikum darf sich also wieder auf eine gelungene Inszenierung freuen, bei der es romantisch und gefühlvoll, aber auch spannend zugehen wird. Behutsam entstaubt, aber unverkennbar in der einzigartigen Sprache Shakespeares.