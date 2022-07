Romy Hausmann "True Crime. Der Abgrund in dir"

Mit den hier versammelten Fallerzählungen führt Romy Hausmann den Beweis, dass kein Thrillerautor auch nur annähernd so bizarre Verbrechen schreiben kann wie das Leben.

In einfühlsamen Gesprächen mit Angehörigen und Opfern, Tätern und Ermittlern, mit renommierten Richtern, Forensikern, Medizinern und Traumaexperten spürt sie den Fragen hinter dem Offensichtlichen nach. Die Ergebnisse dieser Gespräche verdichtet sie zu einer sehr persönlichen Tagebucherzählung über die Macht der Gefühle von Opfern und Hinterbliebenen, zerstörte Leben und den Versuch, einen Abschluss zu finden.

Romy Hausmann, Jahrgang 1981, hat sich 2019 mit ihrem Thrillerdebüt "Liebes Kind" sogleich an die Spitze der deutschen Spannungsliteratur geschrieben: "Liebes Kind" landete auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste, mit "Marta schläft" folgte 2020 ihr zweiter Bestseller. Übersetzungen ihrer Bücher erscheinen in 26 Ländern, die Filmrechte wurden hochkarätig verkauft. Romy Hausmann wohnt mit ihrer Familie in einem abgeschiedenen Waldhaus in der Nähe von Stuttgart. Auch ihr dritter Thriller "Perfect Day" landete sofort nach Erscheinen 2022 auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste.