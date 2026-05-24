Romy, la mer et la musique

Ein schauspielerischer Chansonabend über Romy Schneider mit Jakob Gühring.

Romy Schneider, dem Süden und dem Mittelmeerraum. Stimmen von Romy Schneider, ihren Spielpartner*innen, ihren Filmrollen und Wegbegleiter*innen treffen auf Chansons des 20. Jahrhunderts und lassen eine filigrane Raumkomposition entstehen. Die vielen Facetten Romy Schneiders werden in dem Abend aufgegriffen: zwischen Glamour und Tragödie, zwischen Sehnsucht und Idealisierung, zwischen künstlerischer Exzellenz und tiefem Leid. Die Chansons knüpfen an die Widersprüche der Figur Romy Schneiders an und vereinen die großen Themen der Menschheit in musikalischer Expression.

Jakob Gühring interpretiert vielsprachig und musikalisch virtuos Chansons von Yves Montand, Nino Ferrer, Paolo Conte und vielen weiteren an Klavier, Gitarre und Akkordeon, wie es ihm mit seinem ersten schauspielerisch-musikalischen Projekt »L’homme et la musique« vor begeistertem Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelungen ist.