Ron Minis Trio

Ron Minis ist ein Multiinstrumentalist, der mit virtuosen und rhythmischen Pattern zum Träumen und Tanzen zugleich einlädt. Mit seinem Jazz-Trio bewegt er sich zwischen lyrischen Phrasen und energetischen Rhythmen. Seine Songs sind von einer Vielfältigkeit kaum zu übertreffen. Ron Minis kreiert musikalische Welten voller Emotionen, verführt mit sanften Melodien am Klavier, wechselt unvermittelt in hämmernde Staccati und endet in sphärischen Klangwelten ohne dabei denn Spannungsbogen seiner Songs zu verlieren. Nicht ohne Grund nennt lässt er sich von Genregrenzen nicht beeindrucken, nennt im gleichen Atemzug aber auch "Brutal-Jazz" als Heimat seiner Musik. Wenn er während der Konzerte zur E-Gitarre greift und der Übergang zum, über einen zweiten Gitarren-Amp, verzerrten Flügel verschwimmt, wird klar, was er damit meint. Doch die Nah-Östliche Kultur Israels oder der Einfluss von Künstlern wie Tigran Hamasyan lassen Genre-Gedanken gleich wieder verschwinden....

Bei seinen Kompositionen bedient sich der charismatische Musiker an den zahlreichen Erfahrungen, die er im Laufe seiner Musikerkarriere bereits gemacht hat. Während Ron Minis seit seinem sechsten Lebensjahr klassisch als Pianist ausgebildet wurde, erweiterte er sein Arsenal fortlaufend durch Musikstudien, seine Leidenschaft für mechanische und elektronische Basteleien, sowie um Schlagzeugspiel und E-Gitarre.

Nachdem er Mitglied verschiedener Projekte (hauptsächlich im Punk-, Noise und Metal-Genre) war, bringt er sein Können nun in sein eigenes Jazz-Piano-Trio ein. Seine Band wird er dabei von keinen Geringeren als dem Schlagzeuger Yogev Gabay, bekannt durch seine einzigartigen YouTube Rhythmus-Tutorials, sowie dem jungen Bassisten Bar Filipowicz komplettiert.

(Auch) Ron Minis hat in der Vergangenheit mit einer Reihe erfolgreicher YouTube-Videos einen bedeutenden viralen Erfolg erzielen können. Er hat unter anderem gezeigt, wie ein Konzertflügel als E-Gitarre umgenutzt werden kann und so durch modernste Technologie und Soundeffekte ein neuer Spielplatz für musikalische Abenteuer geschaffen wird. Diese Videos haben Ron auf der ganzen Welt bekannt gemacht, wodurch es ihm gelungen ist, eine breite globale Fangemeinde zu gewinnen. Mit unter anderem fast 100.000 Abonnent:innen bei YouTube ist der Musiker mit dem unverkennbar blau gefärbten Bart eine mediale Größe in den digitalen Netzwerken und folgt nun dem Ruf in seinen Kommentaren nach Europa und darüber hinaus.

Ron Minis kann bereits auf eine Vielzahl an Konzerten zurückblicken, bei denen er sein Publikum mit seinem einzigartigen musikalischen Ausdruck verzaubert und überzeugt hat. So spielte er 2021 beim renommierten Jazzahead Showcase in Bremen und bahnt sich seit dem seinen Weg durch die Konzertsäle Europas mit Stationen u. a. beim Montreux Jazzfestival und dem Nuejazz Festival.

Besetzung: Ron Minis (p, fx, git); Bar Filipowicz (db); Tancredi Lo Cigno (dr)