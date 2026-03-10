Ron Rocken - LIVE

RON ROCKEN - spielen eine explosive Mischung aus modernem Crossover, Alternative und Hardrock, mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und mehrstimmigem Gesang.

Die überwiegend deutschen Texte sind sehr eingängig und laden zum mitsingen ein. Sie enthalten einen Mix aus unterhaltsamen Geschichten und tiefgründigen Momenten, die eine emotionale Verbindung schaffen. Die Musik besteht aus dynamischen Rocknummern mit eingängigen Refrains.