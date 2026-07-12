RON SEXSMITH & BAND (CAN)

Ron Sexsmith ist ein dreifacher Juno-Award-Gewinner und Songwriter aus Ontario, Kanada.

Er hat seit seinem selbstbetitelten Debütalbum im Jahr 1995 eine Vielzahl von gefeierten Studioalben und Originalsongs geschrieben und aufgenommen. Ron wird 2025 sein achtzehntes Studioalbum veröffentlichen. In den letzten Jahrzehnten trat Ron als Headliner in einigen der renommiertesten Veranstaltungsorten der Welt auf, darunter die Massey Hall, die Carnegie Hall, die Londoner Royal Albert Hall sowie das London Palladium. Als Fan der Melodie wird seine Musik als eine Mischung aus kanadischen Folk-Helden wie Gordon Lightfoot und Leonard Cohen beschrieben, vermischt mit den Kinks, den Beatles und anderen britischen Bands seiner Jugendjahre. Seine Songs wurden von vielen angesehenen Künstlern wie Rod Stewart, kd Lang, Emmylou Harris, Michael Buble, Feist, Elvis Costello und Stevie Nicks gecovert, um nur einige zu nennen.Im Jahr 2017 schrieb Ron seinen ersten Roman „Deer Life, A Fairy Tale“, der weltweit von Dundurn Press Limited veröffentlicht wurde. Er hat eine „noch unveröffentlichte“ vollständige Partitur zu dieser Geschichte geschrieben, um sie als Musicaltheater auf die Bühne zu bringen oder als Film zu adaptieren.