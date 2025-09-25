Ron Spielman Trio

Über ein Dutzend Alben hat er bereits unter eigenem Namen veröffentlicht, stets begleitet von schwärmerischen Kritiken der Fachpresse. Ehrfurchtsvoll raunen Musikerkollegen seinen Namen, loben seine Qualitäten als Songwriter und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten an der Gitarre. Ron Spielman bereist seit über 40 Jahren die Musikwelt. Als Entdecker entlang der Grenzen von Rock, Pop, Blues, Jazz und Folk bleibt er bei aller Ohrwurm-Melodik kantig, immer auf dem schmalen Grat zwischen Zugänglichkeit und Tiefe wandelnd.

Nach seinen hochgelobten Alben „Swimming In The Dark“ (2013) und „Tip of My Tongue“ (2018) sowie mehreren EPs präsentierte der Deutsch-Amerikaner und Wahl-Berliner im Mai 2024 sein neuestes Werk „Lifeboat“. Rockiger denn je beweist er wieder einmal, dass es kein Genre gibt, dass er sich nicht zu eigen machen kann. Ron Spielman erfindet sich sein Leben lang neu und bleibt sich dabei dennoch treu. Dazu der Trademark-Sound seines Gitarrenspiels, den seine Fans so lieben!

„Musik für erwachsene Rock-Gourmets“, schrieb der Focus einmal und trifft es damit auf den Punkt: Konzerte von Ron Spielman sind etwas für Genießer. Seine Bandbreite und Erfahrung sind enorm. Er arbeitete u.a. sieben Jahre lang als musikalischer Leiter der Live-Band im SAT.1-Frühstücksfernsehen. Er begleitete Stars wie Tommy Emmanuel, Bootsy Collins, Beth Hart oder Jamie Oliver. Er sang live mit Stevie Wonder, teilte sich die Bühne mit der Chick Corea Elektric Band und Johnny „Guitar“ Watson.

„Für mich ist Musik besonders, wenn sie in sich genug Raum bietet: Jeder darf eintreten und auf wundersame Weise genau das finden, was er schon immer gesucht hat“, sagt er selbst. Seine Zielgruppe ist groß: „Leute, die nebenbei erwachsen geworden sind, ohne es jemals gewollt zu haben.“ So wie der Mann auf der Bühne.

Besetzung: Ron Spielman (voc, git); René Flächsenhaar (b, keys); Julian Külpmann (dr)