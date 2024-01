Wawau Adler gilt international als Gypsy-Jazz-Gitarrist der Extraklasse. 1967 in Karlsruhe als Josef Adler geboren, entdeckt er mit neun Jahren die Gitarre für sich. Die ersten Konzerte gibt er bereits mit 13 Jahren. Der heute zu den besten Gypsy-Jazz-Gitarristen der Welt zählende Adler widmet sich zunächst intensiv dem Jazz Manouche oder Gypsy-Swing, dem ersten in Europa entstandenen Jazz-Stil. Der in Belgien geborene Gitarrist Django Reinhardt erlangte einst in den 1930er Jahren mit dieser von ihm kreierten Jazz-Richtung Weltruhm.

1991 erscheint Adlers erste CD Wawau Adler – With Body and Soul bei Bella Musica. Hier knüpft er musikalisch an Bebop und Jazzrock an. In den 90er Jahren folgen Konzerte in Deutschland und der Schweiz.

2003 gibt er sein Debut auf einer der Weltbühnen des Gypsy-Jazz, dem Django Reinhardt Festival Samois sur Seine, Frankreich. Im Jahr 2006 erscheint sein Album Wawau Adler – Back to the Roots im Stil von Django Reinhardt bei Satin Doll Records. Mit dabei sind Holzmano Winterstein, Joel Locher sowie der Akkordeon-Virtuose Marcel Loeffler. Es folgen Konzerte in Deutschland, Italien und Frankreich.

Mit Jazz Manouche erlangt Wawau Adler internationale Bekanntheit – die Musik-Szene in Amerika wird auf ihn aufmerksam. Zum weiteren Erfolg in Amerika trägt 2007 das Album Back to the Roots Vol. 2 bei sowie seine Auftritte beim Festival Django in June, Northampton, USA. Eine Live Radio Show in Albany gemeinsam mit dem Gitarristen Ted Gottsegen wird in 16 US-Staaten übertragen. Zwischen den Konzerten gibt er Gypsy-Jazz Gitarrenworkshops für seine amerikanischen Fans. 2008 tourt Adler durch Kanada. In Montreal tritt er im Jazzclub UPSTAIRS auf. Weitere Stationen sind Quebec City, Val David und St. Therese. Zur gleichen Zeit produzieren Wayne Nakamura und Denis Chang die DVD Jazz Manouche – In the Style of Wawau Adler (www.hyperhipmedia.com).

Ab 2009 spielt Wawau Adler als Highlight auf unzähligen Konzerten und Festivals in Europa, u. a. in Dänemark, Kroatien, Frankreich, Österreich und Deutschland. 2009 veröffentlicht er die CD Songs for Guitar and Bass, Wawau Adler & Joel Locher sowie 2010 Here’s to Django zum Jubiläum 100 Jahre Django Reinhardt, bei Minor Music Records.

2020 kann Adler auf eine vierzig Jährige Bühnenpräsenz zurückblicken und hat zu seinem Jubiläum ein neues Album eingespielt. Im Jahr des 110 Geburtstages von Django Reinhardt ganz ins seinem Stil und mit dem Titel Happy Birthday Django 110 Ihm auch unverkennbar gewidmet. Adler interpretiert hier sehr eindrucksvoll ohne zu verfremden, aber auch ohne zu kopieren. Auch 2020 stehen zahlreiche Auftritte auf der Agenda.

Besetzung: Wawau Adler (git); Jan Prax (sax); Joel Locher (b); Hono Winterstein (git)