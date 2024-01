"Ameli in the Woods" ist eine Einladung in eine ureigene, düsterschöne Welt voller vielfältiger Formen. Verträumte und schwermütige Harmonien legen sich wie ein Nebel über die Verästelungen des Rhythmus, in denen die warmen und wandlungsfähigen Vocals von Ameli zu Hause sind – von zarter Zerbrechlichkeit bis hin zur progressiven Ekstase.

Die ausgebildete Sängerin und preisgekrönte Musikerin, die bereits durch Projekte wie Ameli Paul internationale Anerkennung erlangt hat, drückt ihre Emotionen durch eine einzigartige musikalische Sprache aus. Trotz ihrer Komplexität kommt diese mit einer tiefen emotionalen Schönheit daher, die jeden anspricht. Ameli in the Woods' Debütalbum "Throw My Fears Into The River", das am 19.01.24 auf Meiosis Records erscheint, rückt ihre inneren Dämonen in den Mittelpunkt ihrer Kompositionen: Jeder Song ist eine Momentaufnahme eines Gefühls aus ihrem Leben, mal intim sanft und dann wieder impulsiv explodierend. Durch eine spielerische und unverblümte Verschmelzung von Einflüssen wie Indie, Jazz, Electronica, Psychedelic, Neo-Soul und experimenteller Musik entsteht ein unverwechselbares, vielseitiges Kunstwerk. Fernab des Mainstreams ist es dennoch fesselnd und höchst intuitiv. Diese hypnotisierenden Klänge werden von ihrer herausragenden Band, bestehend aus renommierten Multiinstrumentalisten wie Marvin Holley, Sebastian Schuster und Daniel Mudrack, verstärkt und ergänzt. Dadurch wird jedes Konzert zu einer atemberaubenden Reise durch Dynamik und Emotionen – eine Achterbahnfahrt mit einem Bandsound, der vor Leidenschaft und Energie nur so strotzt, offenherzig ist und immer wieder überrascht. Ein Ruf, sich von Grenzen und Scheuklappen zu befreien.

Du willst definitiv Teil dieser immersiven Live-Erfahrung sein!

Besetzung: Franziska Ameli Schuster (voc); Marvin Holley (git); Sebastian Schuster (b); Daniel Mudrack (dr)