BIX Top Act: Christian Sands

Mit seiner dritten Mack Avenue-Veröffentlichung „Be Water“, die im Sommer 2020 erscheint, nimmt der bereits versierte junge Steinway-Künstler seinen Platz als Anführer und aufstrebende Jazz-Kraft ein. Er bringt einen frischen Blick auf die gesamte Sprache des Jazz. Auf seinem atemberaubenden, für den Grammy nominierten neuen Album lässt sich der Pianist Christian Sands von der Ruhe und Kraft des Wassers inspirieren und sinniert über die Möglichkeiten, die sich aus der Widerspiegelung seiner Fließfähigkeit und Formbarkeit ergeben.

Mit gerade einmal 30 Jahren hat Sands bereits eine bemerkenswerte Karriere hinter sich: Er tourte und nahm viele Jahre lang mit Christian McBrides Inside Straight and Trio auf und arbeitete mit Künstlern wie Gregory Porter, Geri Allen, Esperanza Spaulding und vielen anderen zusammen. Er spielt am Internationalen Jazztag in Kuba und auf weltbekannten Jazzfestivals wie North Sea, Monterey, Newport, Montreux und anderen.

Er fungiert als kreativer Botschafter der Erroll Garner Foundation und ist außerdem Artist in Residence für das Monterey Jazz Festival – letztes Jahr war er Kreativdirektor der „Monterey Festival Band on Tour“, die alle wichtigen Märkte und Zentren der darstellenden Künste in den USA bereiste.

(Presse-) Stimmen:

„Als ich Christian 2009 zum ersten Mal traf, war das ein entscheidender Moment in meiner Karriere als Bandleader. Er war der ERSTE junge Musiker, den ich traf, der den Antrieb, die Leidenschaft und das Können meiner Kollegen wie Roy Hargrove, Eric Reed, Greg Hutchinson und Antonio Hart besaß. Ihm geht es nur darum, der beste Musiker zu sein, der er sein kann. Er ist der ultimative Profi.“ – Christian McBride

„Klassische Rocksongs werden oft ohne ersichtlichen Grund zu kulturellen Wegweisern – was bedeutet dieses Epos von Blind Faith aus dem Jahr 1969 mit seinen abgedroschenen Texten und dem süchtig machenden, endlosen Geschwätz eigentlich wirklich? Der Pianist Christian Sands und sein Trio verleihen dem Song wieder Bedeutung.“ ” — NPR Musik

„Das Album folgt auf das ähnlich nuancierte Werk Facing Dragons aus dem Jahr 2018 und stellt fest, dass Sands seine anspruchsvolle Art des zeitgenössischen Post-Bop-Jazz weiter entwickelt.“ - All Music

„... kompositorische Lyrik, einfühlsames Zusammenspiel der Gruppe und eindringliche Improvisation.“ - All Music

„Allein die entspannte Intensität von „Be Water“ könnte an Bruce Lee denken, denn sie spiegelt seinen sagenumwobenen Intellekt und seine kontrollierte Körperlichkeit wider.“ - All Music

Besetzung: Christian Sands (p); tba.