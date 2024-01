The Louisiana Funky Butts Brass Band

Seit 2003 spielt sich die Louisiana Funky Butts Brass Band mit sechs Bläsern und zwei Drummern wild wildernd durch alle Genregrenzen. Pumpin‘, Groovin‘, Rockin. Das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt. Spielend gelingt ihnen ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und traditionellem 2nd-line Jazz. Mit Witz, Biss und Leidenschaft singt und rappt die Brass Band vielsprachig von Gott und der Welt, good and bad times, corazón und amour fou. Nicht nur live, sondern auch auf dem mittlerweile vierten CD-Album der Band, gibt es fast ausschließlich Eigenkompositionen im modernen Brasssound.

In der Besetzung einer originalen New-Orleans Street Band überzeugen die Funky Butts als mobile Einsatztruppe bei jedem erdenklichen Anlass. So spielen sie regelmäßig auf Streetfestivals, Firmenfeiern, Hochzeiten, Privatpartys, als Funeralband und wenn gewünscht auch zur Scheidung.

Vollverstärkt, auf großen Bühnen, potenziert die Band ihren Brassound als Live-Act mit fetten Beats vom Drum-Duo, Tiefdruck vom Sousaphon und sattem Brett vom fünfstimmigen Bläsersatz. Sänger und Frontmann Commander Betman tauscht sein Megafon gegen das Mikrophon; vielsprachig und polyglott singt er von Machismo und Konsumpsychoterror, love trouble und amour foutu, Dummheit und corazón.

Die Funky Butts sind weit gereist und live gereift von Stuttgart bis Berlin, von Tübingen bis Petrosawodsk. (Int. Brassbandfestival Durham (England), „Weiße Nächte“ in Petrosawodsk. (Russland), "Les Fanfares" Brassfestival Montpellier, Jazzfestival Thun (Schweiz) etc.)

Auch im Großraum Stuttgart/Tübingen, mittlerweile die Heimat der meisten Funky Butts, ist die Band regelmäßig präsent: so z.B. bei den Stuttgarter „JazzOpen“, bei Joe Bauers Flaneursalon, beim Straßenmusikfestival Ludwigsburg (Publikumspreis) und vielen weiteren Events.

Der Name der Band bezieht sich auf den legendärsten Club in New Orleans, „The Funky Butt“. Ein ziemlich heruntergekommener, abgerockter Laden, in dem seit Generationen die Ursuppe des New-Orleansjazz brodelt.

Besetzung: Il Capo (voc, bd); Lady Olga (bsax); Sitting Bull Klein (Sousa); Luke Betman (dr); Toni Riba (tsax); Don Maria Flor (tr); George Clude van Lang (tr); Marc le Rosé (trb)