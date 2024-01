Elias Kiefer Trio

Die Band um den Pianisten Elias Kiefer feiert an diesem Abend die Veröffentlichung von ihrem ersten Album „Ozean“. Gemeinsam mit der klassischen Cellistin und Sängerin Hannah Dorothea Schmidt erschaffen die 4 Musiker*innen dabei eine melodiöse Klangwelt die das Publikum geradezu auffordert gemeinsam mit der Band abzutauchen.

In einem Moment verfällt man dabei in tiefe Melancholie und im nächsten Augenblick überkommt einen eine ungeahnte Euphorie. Die Kompositionen des Pianisten berühren auf einer ehrlichen Ebene und können beim Zuhören tiefgehende Emotionen auslösen. In Kooperation mit dem Wilhelmatheater Stuttgart präsentierte das Quartett bereits im Spätsommer 2023 einen Vorgeschmack zum Album.

Besetzung: Elias Kiefer (p); Nicolas Buvat (b); Felix Eckenfelder (dr)