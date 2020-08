Zur Eindämmung des Coronavirus ergaben sich für dieses Konzert folgende Änderungen: Die Show wurde von Mai in den September verschoben sowie zunächst in den Keller Z87 verlegt. Wie bereits angekündigt findet der Ersatztermin am 01.10. statt, allerdings nun doch wie ursprünglich geplant in der Posthalle!

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein Saalplan mit den vorgesehenen Bestimmungen zu Mindestabständen und Besucherzahlen entwickelt. Einzelplätze können nur im Sitzplatz-Bereich gekauft werden. Stehtische können ab zwei Tickets bis gesamt sechs Tickets gekauft werden.

Bereits erworben Tickets zur jeweiligen Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit und werden am Einlass auf ihre Plätze zugewiesen.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen aktuellen Bestimmungen zum Gesundheitsschutz, wie die Nasen- und Mundbedeckung sowie Abstands- und Hygieneverordnungen.

-----------------------------------------------------------------

Tip of My Tongue

Ein Dutzend Alben hat er bereits unter eigenem Namen veröffentlicht, stets begleitet von schwärmerischen Kritiken der Fachpresse. Ehrfurchtsvoll raunen Musikerkollegen seinen Namen, loben seine Qualitäten als Songwriter und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten an der Gitarre. Ron Spielman bereist seit 20 Jahren die Musikwelt. Als Entdecker entlang der Grenzen von Singer/Songwriter, Blues, Jazz, Fusion, Rock, Pop und Folk bleibt er bei aller Ohrwurm-Melodik kantig, immer auf dem schmalen Grat zwischen Zugänglichkeit und Tiefe wandelnd.

Nachdem Spielman 2018 mit „Tip of My Tongue“ ein hochgelobtes Instrumentalalbum präsentierte („Gitarrenmusik des Monats. Das ist Feeling!“ – Gitarre & Bass), veröffentlicht der Deutsch-Amerikaner mit „The Rehearsal Sessions“ 2019 eine Live-EP, die ihn und seine Band in Bestform zeigt. Eindrucksvoll beweisen die sieben Songs, was für eine unglaubliche Energie Spielman auf der Bühne entfalten kann. Dazu der Trademark-Sound seines Gitarrenspiels, den seine Fans so lieben!

„Musik für erwachsene Rock-Gourmets“, schrieb der Focus einmal und trifft es damit auf den Punkt: Konzerte von Ron Spielman sind etwas für Genießer.

Zu seiner aktuellen Band gehören Thomas Stieger am Bass (Sarah Connor, Jimmy Somerville, Gregory Porter, Alice Merton, Cory Wong), Yasmin Hadisubrata am Keyboard (Ivy Quainoo) sowie Julian Külpmann am Schlagzeug (Andreas Kümmert, Nils Wogram).