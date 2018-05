Ron Williams präsentiert: Satori South Africa - Madiba 100

× Erweitern Ron Williams

Nelson Mandela wurde noch zu Lebzeiten zum politischen und moralischen Vorbild. Ein herausragender Vertreter im Freiheitskampf, gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit.

In diesem Jahr. am 18.07.2018. würde er seinen 100.Geburtstag feiern. MADIBA 100 ist eine musikalische Hommage wie auch ein Tributekonzert zu Ehren Nelson Mandelas. Ron Williams liest aus der Autobiographie und singt die schönsten Songs aus der Theateraufführung "Nelson Mandela Story". Begleitet wird Ron Williams von "Satori South Africa". Eine Band, die wie keine andere den typischen Townhship Soul, Blues und Jazz beherrscht: Die Musik die Mandela so liebte.

Zu Ehren Nelson Mandelas, ist Satori gemeinsam mit Ron Williams auf Europa Tournee. Die Band aus Johannesburg besteht aus 7 Musikern.

Leadvocalist: Zara Ally, Backgroundvocalist: Lisa Ally. Drums and Percussion, Kevin Ally.Accoustic and Electric Guitar, Erol Ally, Saxophon and Flute, Ashley Ally, Keyboards; Ezra Erasmus, Bass, Eddie Steyn

Den Song "Forever Young", im Original von Bob Dylan, hat Satori in seiner eigenen Version aufgenommen und wird diesen als einer der Höhepunkte live auf der Bühne spielen.