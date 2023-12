Bipolar Feminin (A)

Bipolar Feminin haben sich durch mitreißende Live-Auftritte eine leidenschaftliche Anhängerschaft erspielt und sind zu einer Art Macht geworden. Die veränderte Reichweite hat sie dazu veranlasst, sich intensiver mit ihrer Musik und dem Texten auseinanderzusetzen. Zusammen mit Produzent FAZO666FAZO haben sie ihr neues Album “Ein fragiles System” veröffentlicht, das sich mit der Bipolarität von Wut und Liebe auseinandersetzt. Die Texte sind bewusster und reflektierter geworden und erkunden Themen wie die individuelle Verstricktheit in fragile Systeme und das Phänomen der Selbstlosigkeit, das oft mit Frauen assoziiert wird. Obwohl der Sound disziplinierter ist, sind sie immer noch kompromisslos und fordern in einem Song sogar dazu auf, auf alles zu scheißen. Das Album ist ein Soundtrack zur Entfremdung und zum Alternativentwurf und enthält einen ironiefreien Tribut an den Trommler von Tocotronic.

Eintritt:

12.- Euro Vvk plus Gebühr

16.- Euro Abendkasse

10.- Euro Mitglieder

Direkt vom Büro aus via Post versandte Karten (mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,50€) gibt es hier auf dieser Seite. Falls wir die Tickets nicht mehr rechtzeitig per Post versenden können, werden sie an der Abendkasse auf deinen Namen hinterlegt.