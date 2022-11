BLEED FROM WITHIN sind durch die Hölle und wieder zurück gegangen, aber sie sind gewohnt, Entbehrungen zu ertragen.

Als eine weltweite Pandemie ihre Pläne zunichtezumachen drohte, hoben die Glasgower kollektiv fünf Mittelfinger und machten weiter. Es ist keine Überraschung, dass diese unaufhaltsame Riff-Maschine so rasend schnell nach vorne prescht – die härteste Band, die Schottland je gesehen hat, ist nicht zu bremsen.

Ihr Ruf und einzigartiger Sound hat der Band Auftritte mit Megadeth, Lamb Of God, Testament und Heaven Shall Burn eingebracht. Nun kommen BLEED FROM WITHIN mit ihrem neuen Album „Shrine“ als Headliner nach Stuttgart. Bewaffnet mit den Erkenntnissen, die sie aus der Weiterentwicklung ihres Sounds in den letzten zehn Jahren gewonnen haben, ohne jemals ihre DIY-Wurzeln aus den Augen zu verlieren, ist „Shrine“ das wohl beste Album der schottischen Metal Band.