Club Miaow! vs. Los Santos

Wintersause Spezial Cumbiabilly, Space Surf & Apocalypso - Live vs. Rhythm'n'Blues, Rock'n'Roll & gritty Soul - DJs LOS SANTOS: Joscha Brettschneider (electric guitars, vocals), Stefan Hiss (vocals, accordion, organ), Bernd Öhlenschläger (drums), Lucia Schlör (vocals) DJs: Mauro Get Rhythm (Get Rhythm Mailand), Buddy Belpaso (Forbidden Bongo Bar Freiburg), Duke JensOmatic (Club Miaow! Stuttgart) LOS SANTOS und der CLUB MIAOW! putzen zwei Tage vor Weihnachten im Rahmen des StuttgartLIVE Festivals nochmal ordentlich den Kamin und zünden den Adventskranz mit Raketentreibstoff an.