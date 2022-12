„Kneipentour. Orte der Geselligkeit in Esslingen“

Die Ausstellung „Kneipentour. Orte der Geselligkeit in Esslingen“ bietet einen Überblick über Kneipen und Wirtshäuser in Esslingen vom Mittelalter bis heute. Die ausgestellten Objekte erinnern an legendäre Esslinger Wirtshäuser und ihre einzigartige Atmosphäre, an Kneipennächte sowie Originale unter den Gästen und Wirt:innen. Beim geführten Rundgang erfahren Sie mehr über die Ausstellung und hören die ein oder andere Anekdote und Kneipenlegende.