Artistik, Glamour und höchste technische Perfektion auf Kufen Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusakrobatik, nimmt der Russian Circus On Ice das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt. Die Zuschauer*innen erleben gemeinsam mit den Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten eine abenteuerliche Musik-Reise mit den Stars des berühmten Russian Circus on Ice!

Ersatztermin vom 05.01.2021 "Der Zauberer von Oz on Ice" - Neu: Beginn um 18.00 Uhr - Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Junge Besucher: Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8 Euro im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.

FAMILIENKARTE: Zusätzlich ist bei allen ETS-Vorverkaufsstellen (nicht über den Web-Shop!) eine Familienkarte erhältlich, bei der auch Karten für Jugendliche bis 14 Jahre in der Kategorie A zum Preis von 8 € gebucht werden können. (max. 2 Erwachsene + 3 Kinder)