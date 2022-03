Roof Songs presented by IG Jazz

Das neugegründete Projekt in der ungewöhnlichen Besetzung Vibraphon und Kontrabass entstand während der Corona Pandemie.

Konzerttätigkeiten und reguläre Bandarbeit waren fast unmöglich geworden, so erwuchs aus den spontanen Improvisationen des Tübinger Vibraphonisten Dizzy Krisch auf seinem Hausdach das Projekt „roof songs“.

Dizzy Krisch konnte die Stuttgarter Kontrabassistin Karoline Höfler dafür gewinnen, mit der er bereits seit ca. 25 Jahren in unterschiedlichen Formationen zusammenarbeitet. Durch das gewachsene musikalische Verständnis ist die musikalische Arbeit auf unterschiedlichsten und unkonventionellen Wegen möglich.

Dizzy Krisch`s neuer Kompositions-Zyklus „roof songs“ entstand während dieser Arbeitsphase des erzwungenen Rückzugs des üblicherweise ständig mit seinem Publikum in Auseinandersetzung stehenden konzertierenden Musikers. Die Musik spiegelt die Intimität dieses Rückzugs auf sich selbst in dieser Lebenszeit wieder und folgt der Idee, das Gefühl des Eingesperrtseins im privaten Raum während dieser schwierigen Zeit zu überwinden, um ein Gefühl von Freiheit statt der Enge des Raumes zu vermitteln. Im Sommer 2020 folgten erste Duo Aufnahmen für die SWR Produktion „Zusammenspielen“, im August 2021 das erste live streaming Konzert bei „live at mochers Vol 48“. Ende 2021 erschien bei dem Label mochermusic die CD, die auch dort eingespielt wurde, unter dem Titel Dizzy Krisch, Karoline Höfler „roof songs“.