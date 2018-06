Rookie Open Air Part 1

Hinter dem Namen "Felix Bayer" verbirgt sich ein 26jähriger Singer/Songwriter aus Köngen, der eigene Lieder mit ausdrucksstarken Texten in englischer Sprache spielt. What the Sam Hill: Irgendwo zwischen Rock, Punk, Emo und Pop. | Somewhere between rock, punk, emo and pop.Die vier Musiker von The Scouts geben handgemachte Musik zum Besten. Mehrstimmige Gesänge und treibende Grooves machen Gänsehaut