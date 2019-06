Rookie Open Air Part 2

"ohne Kompass" erzählen vom Versuch zur Sonne zu fliegen und die Mauern des täglichen Lebens zu durchbrechen.Die fünf Musiker aus Wendlingen und Umgebung wollen sich ungern in eine musikalische Schublade zwängen lassen, weshalb sie ihre Musik als "traurige Musik" beschreiben. Bei Konzerten ist schnell klar was hiermit gemeint ist. Die Zuhörer können jedes Gefühl und jeden Funken Energie, der in den Songs der Band steckt, regelrecht spüren.