Rookie Open PT.5

Die Nachwuchsreihe geht in die nächste Runde

Crossover ist nicht tot. Das zeigt die süddeutsche Band Crowd of Exempt. Lyrische Texte, die, manchmal gerappt, manchmal gesungen, mit harter Rockmusik verschmelzen, sind ihr Markenzeichen. Bis ins Mark soll ihre Musik gehen und mitreißen. So finden sich unter ihren Einflüssen nicht nur genretypische Bands wie Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park oder die Guano Apes, sondern auch Künstler wie Rise Against, Incubus, Tool, Queens of the Stone Age und Jack White.„ohne Kompass“ erzählen vom Versuch zur Sonne zu fliegen und die Mauern des täglichen Lebens zu durchbrechen. Die fünf Musiker wollen sich ungern in eine musikalische Schublade zwängen lassen. Deshalb beschreiben sie ihr Genre selbst als „traurige Musik“. Der Zuhörer kann unmittelbar jedes Gefühl und jeden Funken Energie, der in den Songs der Band steckt, regelrecht spüren. Ein Auf und Ab zwischen leisen, einfühlsamen Textzeilen und hart gespielten Gitarren zusammen mit tragendem Bass- und Schlagzeugspiel.