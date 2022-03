Rooms of Memories im Stadtmusem Tübingen

Das Tübinger Stadtmuseum hat ein „Serious Game“ zur Geschichte des Nationalsozialismus in Tübingen entwickelt. Im neuen „Room of Memories“ („Raum der Erinnerungen“) können sich Besucher_innen in kleinen Gruppen interaktiv mit den Verbrechen der NS-Zeit in Tübingen auseinandersetzen.

Die neue Vermittlungsform ermöglicht durch direkte Interaktion und aktive Teilnahme einen persönlichen Zugang zu diesem schwierigen Thema. Der Raum ist als Dachboden gestaltet, den man in Kleingruppen von zwei bis vier Personen erkunden kann. Ein Besuch als Einzelperson ist nicht möglich, da der „Room of Memories“ auf den aktiven Austausch zwischen den Teilnehmenden abzielt. Man kann dort originale Gegenstände aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdecken und über die Geschichten hinter den Objekten diskutieren.

Der Raum wird nach 1,5-jähriger Entwicklungs- und Testphase als Teil der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte eröffnet. Die Begrüßung erfolgt durch die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur Dagmar Waizenegger.