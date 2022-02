× Erweitern Roosevelt

Der Guardian lobt ihn, Pitchfork liebt ihn, Hypemachine hypt ihn und die beste Electro Pop Band nach den Pet Shop Boys (Hot Chip) haben ihn sogar auf ihrem Label Greco-Roman unter Vertrag genommen.

So richtig wusste (im richtigen Leben Marius Lauber, 25 Jahre alt) nicht, ob er seine Disco House Tracks, die er eigentlich eher so aus Spaß ins Netz stellte, wirklich kommerziell rausbringen will. An eine Karriere dachte er sowieso nicht. Inzwischen haben seine genialen Club Pop Hymnen wie „Sea“, „Hold On“ und „Night Moves“ über zehn Millionen Plays auf Spotify, Youtube, Soundcloud etc. zusammengesammelt und ROOSEVELT hat sich ohne Album und ohne große Presse und Marketingmaschine als einer der vielversprechendsten neuen deutschen Acts etabliert. Einer der wenigen mit internationalem Format ohnehin.