Roos/Geisler

Die beiden Musiker Chris Geisler und Marc Roos lernen sich beim gemeinsamen Arbeit-geber (Achtung Schleichwerbung: Musikschule Plochingen) kennen und beschließen ihre Kompositionen in die Stuttgarter Szene zu tragen!

Zusammen mit Andrey Tatarinets am Bass, Christoph Sabadino am Schlagzeug und Joe Wagner am Tenor werden eigene Stücke und Standards mit Liebe zu Groove und Bebop in der Kiste zum Besten gegeben.

Joe Wagner - Tenorsaxophon

Marc Roos - Posaune

Chris Geisler - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Christoph Sabadino - Schlagzeug