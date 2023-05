An diesem besonderen Konzertabend wird zur Bandhaushausband mit Biggi Binder und Andy Schoy der dem Roots`n`Branches-Publikum inzwischen bestens bekannte Pianist Jean-Pierre Barraque dazustoßen. Als Special Guest ist die vielseitige Schauspielerin, SWR - und ARTE - Sprecherin Barbara Stoll eingeladen, die mit faszinierend wohltuender Stimme die Texte ausgewählter Lieblingssongs, die an diesem Abend präsentiert werden, lebendig machen wird und so Einiges aus ihrem reichhaltigen Leben zu berichten weiß.

Besonderes Augenmerk wird auch auf den vielversprechenden Nachwuchskünstler*innen liegen: Jana Binder, heute eine gestandene Musikerin, die ihre ersten solistischen Erfahrungen bei vielen vergangenen Roots`n`Branches-Konzerten machen konnte, wird mit von der Partie sein und eigene Songs präsentieren.

Freuen darf man sich auch auf die außergewöhnliche Sängerin und Gitarristin Johanna Priller, die zu ersten Mal vor einem größeren Publikum stehen wird und auf Julius Binder und Tom Binder, die zusammen mit Gloria Klöpfer die Band „Radio Rockboat“ gegründet haben und ebenfalls ihre ersten Auftritte bei Roots`n`Branches-Konzerten hatten.