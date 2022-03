Roots of the Moods

Reservierung unter Tel. 07472-26298

Jungs die sich gefunden haben um sich auf die „Wurzeln“ der heutigen Rock-Musik zu konzentrieren.

Das Genre, um es genau zu sagen, die wilden Jahre der 50’s und 60’s haben Sie sich als Aufgabe gesetzt, in einem neuen Licht zu präsentieren. Musikstyle wie Rock’n’Roll, Rockabilly, Blues, Rock bis hin zu Western/Country-Songs werden in einem fantastisch neuartigen „Beat“ bzw. „Rhythmus“ präsentiert.

Jeder einzelne der 5 Bandmitglieder kann einen intensiven und erfolgreichen Weg in der Musikbranche vorweisen und bringt jegliche Erfahrung mit. Das überaus Interessante an diesen 5 Jungs ist neben der Darbietung der aktuellen Setliste der Einfluss, den jeder in die Band mit einbringt.

Die Erfahrungen der einzelnen Musiker wie z.B. aus den Bereichen Latino, Reggae, Jazz, Rock, Blues und Rockabilly werten diesen unglaublichen neuartigen Sound den sie heute zusammen spielen so sehr auf das man nur so ins Staunen kommt.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Energie die sie zu 110% bei jedem Konzert Live auf die Bühne bringen, mit dem Publikum zu teilen. Man muss sie Live erlebt haben, mit Worten ist es schwer wiederzugeben. Kurz um, es ist nicht möglich, passenden Worte für diesen Zauber auf der Bühne zu finden.

Neben dem großen Repertoire mit Songs von Elvis, Buddy Holly, John Lee Hooker, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Sam Cooke, Ray Charles, Little Richard, Chuck Berry, CCR, Beatles, Van Morrison, George Strait, Carl Perkins, The Jiants u.v.m. präsentiert die Band auch Eigenkompositionen die den großartig gecoverten Songs in keinster Weise nachstehen.

Fazit:

Es macht einfach riesig Spaß und viel Laune diesen Jungs zuzusehen wie sie alte Musik wieder neu aufleben lassen und alt wie jung in Ihren Bann ziehen. Es ist ein Zauber der in der Luft liegt, der einem den Alltagsstress für eine Gewisse Zeit vergessen lässt.

In diesem Sinne … Rock’n’Roll