Der Name der Rock 'n' Roll Band ist Programm. Bist du bereit für einen Trip in die Welt des Rock 'n' Roll und ein paar Abstechern zu legendären Rock und Pop Klassikern? Knackige Sounds und coole Interpretationen machen jeden Gig zu einer Party und den Abend zu einer Musikalischen Reise. Wer Lust hat eine Runde mit dem Rock 'n' Roll Train mitzufahren, sollte sich einen Abend mit Roots of the Moods nicht entgehen lassen.

Seid dabei auf der ...

Veranstaltungsort: Echazterrasse am ehemaligen ZOB