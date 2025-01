"roots to rise" Permakultur Prinzipien Februar

Herzliche Einladung zum Permakulturworkshop im Februar in und auf der Kulturinsel und Inselgrün 🌱 Im Februar starten wir mit der Einführung in die Permakultur. Mehr Infos findest du unten! Der Permakulturdesigner Valentin Claus gibt wertvolle Einblicke

Herzliche Einladung zum Permakulturworkshop im Februar in und auf unserer Kulturinsel und Inselgrün 🌱

Permakultur – Was bedeutet das eigentlich? Mit dieser Frage steigen wir in unsere Workshopreihe 2025 ein. Wir werden uns mit den Permakulturprinzipien, den zugrundeliegenden Mustern und praktischen Anwendungen beschäftigen. So werden wir über die Schichten der Waldgärten lernen und zum Beispiel erfahren, welche Pflanzen unter und neben Obstbäumen gut wachsen. Wie immer wird es einen praktischen Teil auf Inselgrün geben, um das neue Wissen anzuwenden.

Permakultur Prinzipen, Methoden und Werkzeuge

Die Workshopreihe mit Valentin Claus setzt sich entsprechend des Mottos „root to rise“ mit Permakultur auseinander.

Der Permakulturdesigner Valentin Claus gibt sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in die Permakultur-Prinzipien. Das Wissen um diese Zusammenhänge inspiriert sowohl die konkrete Gestaltung eines gedeihenden Gartens als auch unseren Umgang mit der Welt im größeren. Ihr dürft gespannt sein!