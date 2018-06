Denn WIR sind der Puls der Zeit, hier und jetzt und immer wieder auf der Suche nach Musik, die es schon gab und die einfach zu gut war um sie zu vergessen.

Was ihr hören werdet? Ganz einfach: Drei Sängerinnen mit Band. Wir folgen unseren musikalischen Wurzeln bis in die 20er Jahre - aber wir sind Kinder der 90er und lieben R ´n´B … naja, zuviel wird nicht verraten. Kommt vorbei und schaut´s Euch an, pulsiert mit uns - es ist auch Eure Zeit!

Gudrun Wagner - Vocals

Linda Kyei - Vocals

Tabea Booz - Vocals

Andreas Schäfer - Gitarre

Böny B. - Keyboards

Georg Bomhard - Bass

Michael Mischl - Drums