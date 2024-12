Rosa Detlef - Preisverleihung 2024

14 JAHRE ROSA DETLEF: 14 JAHRE WÜRDIGUNG UND WERTSCHÄTZUNG. WIR VERLEIHEN FEIERLICH DEN ROSA DETLEF 2024.Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart verleiht zum 15. Mal den Rosa Detlef.

Sie verleiht ihn an Menschen, Gruppen oder Organisationen, die sich um die LSBTTIQ-Gemeinschaft verdient gemacht haben. Menschen, die durch ihre Arbeit, ihren Einsatz oder durch Zivilcourage die Welt besser gemacht haben.

Durch seine Farbe soll der Rosa Detlef an die Verfolgung in der Nazi-Zeit erinnern, wo schwule Männer den Rosa Winkel tragen mussten. Wir wollen eine Gesellschaft, die eine Verfolgung von Minderheiten generell nicht zulässt.

Der Name Detlef soll an die vielen Schwulen, Lesben und Transsexuellen erinnern, die wegen ihrer Orientierung verlacht und verspottet wurden und werden. Wir wollen eine Gesellschaft, die offen und akzeptierend für jene ist, die anders sind. Mit der Verleihung des Rosa Detlef an Menschen und Organisationen, die an einer besseren Gesellschaft arbeiten, wollen wir alle anderen ermuntern, sich selbst mutig, offen und mit Zivilcourage zu engagieren.

Wir sammeln für einen guten Zweck: zugunsten der Arbeit von Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depressionen im KISS (www.kiss-stuttgart.de), die von der Preisträgerin des Jahres 2023, Susanne Heydenreich, ausgewählt wurde.

NOMINIERT FÜR DEN ROSA DETLEF 2024 SIND FOLGENDE EINZELPERSONEN:Ralf Bogen (LSBTTIQ-Aktivist), Stefan Weidner (Queere historische Stadtführungen), Dirk Wein (Partymacher und Aktivist)

NOMINIERT FÜR DEN ROSA DETLEF 2024 SIND FOLGENDE GRUPPEN:Abteilung für Chancengleichheit der Stadt Stuttgart, ActivistA (Verein zur Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums),SexPositive Community Stuttgart

PROGRAMMEinführung: Dr. Axel SchwaigertModeration: Jochen GeweckeLaudatio: Dr. Torben Giese (Direktor StadtPalais Museum für Stuttgart)Musikalische Umrahmung: The Stuttgart Harmonizers