Rosa Holger Band

Grinsend, Do It Yourself, rar&roh, Da. Drei Räuberkinder, die als ROSA HOELGER BAND umherziehen. Ihr Stil liegt irgendwo zwischen Dota Kehr, Nina Hagen und Pippi Langstrumpf. Die Liedermacherin Rosa Hoelger singt mit einer unglaublich freien Stimme zwischen Punk, Zartheit und Klassik über pubertierende Puppen und Kölner Tankstationen. Tommy ist an der Säge & am Kinderschlagzeug, am Schweigen und am Grölen. Judith an Geige, Überraschungseffekten und Gesang - zusammen sind sie souverän zockende Freunde mit Deepness.

Die Konzerte sind zum Aufhorchen & Mitgrinsen, zum Aus-sich-raus-gehen & Zentrieren. Mit den zwei neuen EPs „Dieses verdammte Gefühl – live @Hamburger Küchensessions“ und „Birnen“ im Gepäck, gehen die Drei im Frühjahr 2020 auf Deutschlandtour