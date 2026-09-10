Ein queeres Musical voller Witz, Herz und Wunderlampen.

Mit ‚Aladdin und die Tuntenlampe - schwule Träume aus 1001 Nacht‘ präsentiert der schwule Chor RosaKehlchen Mannheim ein rasantes Musical, das den Märchenklassiker ‚Aladdin und die Wunderlampe‘ genüsslich auf den Kopf stellt. Mit viel Selbstironie, opulenten Chorszenen und bekannten Songs erzählt das Ensemble eine humorvolle Geschichte über schwule Freundschaft, Mut zur Veränderung und die Kraft des Zusammenhalts.

Zwischen Wunder-, ähm Tuntenlampe, schwulem Dschinn und einer gehörigen Portion queerer Lebenslust nehmen die RosaKehlchen nicht nur die Märchenwelt, sondern auch sich selbst liebevoll auf die Schippe. Das Ergebnis ist ein unterhaltsamer Abend voller Musik, Lachen und berührender Momente, frech, bunt, schrill und zugleich klar in der Botschaft: Vielfalt gehört auf jede Bühne.

Nach ausverkauften Vorstellungen im Kulturhaus Mannheim geht das Musical nun auf weitere Bühnen, als musikalisches Plädoyer für Akzeptanz, Gleichberechtigung und ein selbstbewusstes Miteinander - egal ob hetero oder queer.