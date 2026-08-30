ROSALIE CUNNINGHAM | Support: CRIMSON ROOTS

Mit ihrer furchtlosen Kreativität und ihrer glorreichen Theatralik zählt Rosalie Cunningham zu den markantesten Stimmen des britischen Rock. Als Multi-Instrumentalistin, Sängerin und Songwriterin von seltener Fantasie sorgte sie zunächst mit ihren gefeierten Bands Purson und Ipso Facto für Aufsehen, bevor sie 2019 ihre Solokarriere mit einem für den Mercury Prize nominierten Debütalbum auf dem Label „Esoteric Antenna“ von Cherry Red startete. Der Erfolg des Albums – Top 10 in den britischen Independent-Albumcharts und gelobt von The Times, Uncut, Classic Rock und Shindig! – kündigte die Ankunft einer kühnen neuen kreativen Kraft an.

Seitdem haben Rosalies mitreißende Live-Shows die Bühnen in ganz Großbritannien und Europa erobert, darunter mehrere ausgedehnte Tourneen und Festival-Highlights wie Sweden Rock, Cropredy, Herzberg und Woodstock Forever. Ihre energiegeladene Live-Band aus vier virtuosen Musikern verleiht Rosalies vielfältigem Repertoire eine bombastische Note. Freuen Sie sich auf echte Hammond-Orgel und wirbelnde Leslie-Effekte im Duell mit psychedelischen Twin-Lead-Gitarren, treibendem Fuzz-Bass, vierstimmigen Harmonien und sogar Flöte! „Live at Acapela“, das im Dezember 2023 über Machine Elf Records erschien, hielt einen Teil dieser Magie fest und führte dazu, dass Rosalie vom PROG Magazine zur Sängerin des Jahres gekürt wurde.

Mit ihrem dritten Soloalbum „To Shoot Another Day“, das im November 2024 erschien, trieb sie ihre musikalische Vision weiter in aufregende neue Gefilde – eine Hommage an furchtlose Kunstfertigkeit, reichhaltiges Storytelling und Fantasie, die sie zu einer der fesselndsten Rock-Künstlerinnen machen. Im Rahmen der bisher umfangreichsten Tournee zu diesem Album spielten Rosalie und die Band 121 Konzerte in 19 Ländern und sorgten für ausverkaufte Shows in Spanien, Frankreich, Deutschland, Schweden und Großbritannien.

Diesen Herbst kehrt sie für ihre „Breaking The Fourth“-Tour nach Europa zurück. Das Set wird zum ersten Mal Songs aus ihrem kommenden Album „Rosalie’s Fourth“ enthalten, sowie Favoriten aus ihren drei vorherigen Alben und ihrer Zeit bei Purson. Baroque n’Roll, Baby!