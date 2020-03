Die Reutlinger Künstlerin sagt über sich selbst und ihre Bilder: "Die Malerei ist für mich eine große Kraftquelle. In meinem Atelier kann ich ganz den inneren Impulsen der noch nicht sichtbaren seelischen Bilder Raum und Zeit geben, sich Ausdruck zu schaffen. Im Loslassen von Vorstellungen, dem Abtauchen in spielerisches Gestalten, ist das Aufbrechen der Verkrustungen des Erwachsenen-Ich möglich. Das innere Kind bekommt eine Spielwiese."

Bevorzugte Materialien von Rosana Lindenmaier sind Acrylfarbe, Papier, Stoff, Gips und Sand. Sie spachtelt, schichtet, übermalt, ritzt. So entsteht ein buntes Abenteuer, ein Drunter und Drüber. Aus diesem kreativen Chaos der verschiedenen Materialien und Elementen entstehen Bilderwelten, in die Auge und Seele mit kindlicher Lust abtauchen dürfen, so die Künstlerin.

Rosana Lindenmaier hat in Metzingen ein Kunstseminar besucht, lernte Malerei bei Juan Antonio Abellan/Madrid und Skulptur bei Berta Garcia Wülfing/Madrid. Sie hat zudem eine Weiterbildung in Kunsttherapie abgeschlossen.