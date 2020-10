Rosario Giuliani & Pietro Lussu: Parkers Mood 100

Rosario Giuliani (as)

Pietro Lussu (p)

Er gilt als einer der frischesten und heißesten europäischen Altsaxofonisten: Rosario Giuliani. Der im süditalienischen Terracina geborene, mittlerweile in Rom lebende Giuliani, wurde mehrfach zu Italiens Jazzmusiker des Jahres gewählt und war bereits auf nahezu allen großen Festivals in Europa und Übersee zu Gast. Anlässlich des 100. Geburtstages von Charlie Parker hat Giuliani jetzt zusammen mit dem Pianisten Pietro Lussu ein Duoprojekt erarbeitet, das unter dem Titel “Parker’s Mood 100” an die Saxofonlegende erinnert.