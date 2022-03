Rosario Giuliani/Pietro Lussu Duo

Seit Jahren regelmäßig zu Gast im Jazzkeller in Duo, Quartett und Quintett mit Enrico Pieranunzi, Dado Moroni, Joe Locke am Vibraphon - alles unvergessene Konzerte. Nun setzt er dem größten Bebopvirtuosen und seinem Vorbild Charlie Parker ein Denkmal ( zu dessen 100. Geburtstag 2020 ) mit feiner Auswahl von dessen großartigen Kompositionen. Giulianis eigene Meisterschaft am Instrument, die von lyrisch-expressionistischen Melodielinien bis zu rau-energetischen Ausbrüchen reicht, kombiniert sich bestens mit einem weiteren Musiker aus Italien, dem Pianisten Pietro Lussu. Er war festes Mitglied in Rosario Giulianis Quartett, Partner von Paolo Fresu und v.a.m., somit ein weiterer Star der italienischen, sehr reichen Jazzszene.

Freuen Sie sich auf diesen Ohrenschmaus sowohl in Erinnerung an große Tradition als auch auf frische und zeitgemäße Interpretationen!