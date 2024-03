Rose – eine unvergessliche Reise nach Paris „Irre Nächte“ in Mittelfranken

Im 2023 erschienenen Film sorgt Inger (Sofie Gråbøl) im Herbst 1997 für eine unvergessliche Busreise nach Paris. Inger leidet unter Schizophrenie und wohnt im Heim.

Sie reist mit ihrer Schwester und deren Mann auf einer geführten Tour mit dem Bus nach Paris, wo sie dreißig Jahre zuvor eine unvergessliche Zeit verbrachte. Unterwegs und vor Ort mischt sie mit ihrer schonungslosen Offenheit die Mitreisenden auf. Schnell gerät die Familie zwischen Unverständnis und Vorurteile. Doch in Paris angekommen wird klar, dass alle ihr Päckchen mit sich herumtragen.

Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren Dr. Anne Weidner-Heisig, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Rothenburg o.d.T., Judith Fluhrer, Dipl. Sozialpädagogin (FH) in der Beratungsstelle für seelische Gesundheit und Margit Schramm-Brunner vom Krisendienst Mittelfranken mit Ihnen über den Film und seine Darstellungen und Botschaften.