Rosemarie und Karl Vollmer - DANKE

Vernissage am 25.10.2026, 11 Uhr, Roter Saal, Schloss Donzdorf

Rosemarie Vollmer

1956 in Eislingen/Fils geboren, lebt und arbeitet in Gondelsheim

Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (1975–1981). Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (1983–1986, 2001–2003) und an der Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle/Saale (2003–2010).

Albert-Haueisen-Förderpreis der Südlichen Weinstraße (1986). Teilnahme am Symposium für Malerei in Constanza, Rumänien (2005). Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (2021/22).

Seit 2009 Kuratorin der Galerie Schloss Donzdorf.

Was ist wahr, was nicht, wo überlagern sich Nachrichten, Falschmeldungen, wo gibt es Verzerrungen, und wer oder was entscheidet, was letzten Endes beim Empfänger ankommt?

Diese Fragen stehen Pate für die aktuellen Faltzeichnungen und Collagen, die etwas freigeben, und doch wieder verdecken und nur zum Teil sichtbar werden lassen. Aber genau dabei entstehen neue Bizarrheiten - neue Sehweisen.

Karl Vollmer

1952 in Dürnau geboren, lebt und arbeitet in Gondelsheim

Studium an der Universität und Kunstakademie Stuttgart bei den Professoren Peters, Bachmayer, Böhmer und Schoofs. Ausgezeichnet u. a. mit dem 2. Preis der Künstlergilde Ulm, dem 2. Preis „Grafik unserer Zeit“ (Frankfurt / Main) sowie dem Kunstpreis der Sparkasse Karlsruhe (2005). Arbeits- und Berlin-Stipendien der Kunststiftung Baden-Württemberg, Stipendien der Stiftung Kartause Ittingen (Schweiz) und des Ministeriums für Kunst Baden-Württemberg. Mitglied des Künstlerbundes Baden-Württemberg.

Neben Malerei, Zeichnung und bildhauerischen Projekten spielt auch die schriftstellerische Arbeit eine wichtige Rolle. „Die Hand spannen“, 2021, Edition Lindemann – Texte und Zeichnungen.

„Ortungen“, 2023, Eigenverlag, Texte und Zeichnungen.

Rosemarie Vollmer

1956 in Eislingen/Fils geboren, lebt und arbeitet in Gondelsheim

Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe (1975–1981). Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (1983–1986, 2001–2003) und an der Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle/Saale (2003–2010).

Albert-Haueisen-Förderpreis der Südlichen Weinstraße (1986). Teilnahme am Symposium für Malerei in Constanza, Rumänien (2005). Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (2021/22).

Seit 2009 Kuratorin der Galerie Schloss Donzdorf.

Was ist wahr, was nicht, wo überlagern sich Nachrichten, Falschmeldungen, wo gibt es Verzerrungen, und wer oder was entscheidet, was letzten Endes beim Empfänger ankommt?