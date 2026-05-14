Die Spinnerei-Dichter:innen um Andreas Roos folgen auch dieses Jahr wieder der Einladung der Stadtbücherei Esslingen und verwandeln den Bücherei-Innenhof in eine Lyrik-Open Air-Bühne!

Mit sommerlichen Gedichten unterschiedlichster Couleur unterhalten sie das Publikum, in der Pause besteht die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Für Getränke ist gesorgt.

Durch den Abend führt der Slam-Poet und Literaturwissen schaftler Andreas Roos. Er und sein Team bieten Dichter:innen aus der Region mit „Rosen‘s Lyrik-Salon“ ein regelmäßiges Podium – normalerweise in der Spinnerei bei „Kultur am Rande“, wo immer am am letzten Mittwoch des Monats Poet:innen die Bühne gegeben wird.