Rosen's Lyrik-Salon

Stadtbücherei Heugasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Die Spinnerei-Dichter:innen um Andreas Roos folgen auch dieses Jahr wieder der Einladung der Stadtbücherei Esslingen und verwandeln den Bücherei-Innenhof in eine Lyrik-Open Air-Bühne! 

Mit sommerlichen Gedichten unterschiedlichster Couleur unterhalten sie das Publikum, in der Pause besteht die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Für Getränke ist gesorgt. 

Durch den Abend führt der Slam-Poet und Literaturwissen schaftler Andreas Roos. Er und sein Team bieten Dichter:innen aus der Region mit „Rosen‘s Lyrik-Salon“ ein regelmäßiges Podium – normalerweise in der Spinnerei bei „Kultur am Rande“, wo immer am am letzten Mittwoch des Monats Poet:innen die Bühne gegeben wird.

Info

Stadtbücherei Heugasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Vorträge & Lesungen
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