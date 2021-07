Rosen's Sommersalon

Die Stadtbücherei Esslingen präsentiert in Kooperation mit "Rosen's Lyrik-Salon" bereits zum 11. Mal einen Sommerabend voller Gedichte & poetischer Songs.

Seit 2010 ist „Rosen’s Lyrik-Salon“ in der Spinnerei (Maille 3, Esslingen) bei „Kultur am Rande“ zu Gast und bringt am letzten Mittwoch des Monats Poeten live auf die Bühne.

Am Freitag, 20.08.2021 (19 Uhr), steht beim Sommer-Open-Air am Neckar die Vielfalt der LYRIK im Mittelpunkt.

Frische Gedichte gibt’s von den folgenden Poetinnen und Poeten:

Jutta Weber-Bock / Regina Rechsteiner / Dirk Werner /

Albrecht Kuhn / Wolfgang Haenle / Andreas Roos

Der Liedermacher Micha Schlüter (www.micha-schlueter.de) wird den Abend mit kantigem Gitarrensound und ausdrucksstarken Texten musikalisch untermalen.

Durch den Abend führt der Literaturwissenschaftler und Slam-Poet Andreas Roos. Er und sein Team bieten Dichtern aus der Region mit „Rosen's Lyrik-Salon“ ein regelmäßiges Podium.