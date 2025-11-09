ROSENAU Poetry Slam

Poetry Slam, der moderne Dichter:innenwettstreit, ist die zuschauerstärkste Kleinkunst in Deutschland. In Stuttgart ist Poetry Slam besser assimiliert als die Kehrwoche und beliebter als Fotos vom Schlossplatz. Schreibende aller Art treffen sich auf der Bühne und tragen ihre selbstverfassten Stücke vor. Das liebevoll ausgewählte Line-up präsentiert ein fulminantes Sammelsurium aus den Spielarten des Poetry Slam: Lyrik, Rap, Kabarett, Story-Telling, Beatbox, Comedy und Spoken Word.

Seit dem Jahr 2000 findet an jedem ersten Sonntag des Monats beim Slam auf der Rosenau-Bühne alles statt, was mit Worten möglich ist. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Um das Publikum zu überzeugen, stehen den deutschsprachigen Stars der Szene, den literarischen Debütant:innen und Feierabendpoet:innen, sieben Minuten zur Verfügung.