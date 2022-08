JISKAs Sound stellt sich als verträumter und souliger Indie-Pop vor.

Wie dieser klingt, zeigt sich erstmals durch die Veröffentlichung der ersten Single des Soloprojektes „Get Back To Your Business“ feat. Jonas Neugebauer, gefolgt von mehreren Produktionen unter anderem im kreativen Hotspot Kliemannsland (Rüspel) und den Releases weiterer vier Singles. Zeitgleich formiert sich eine charmante, smooth groovende Band um dieses Projekt und trotz Ausnahmesituation in der (Musik-)Welt nimmt JISKA in dieser Konstellation auch auf Bühnen von Streamingformaten, Festivals sowie lokalen Clubs immer mehr Raum ein.

www.jiska.org