Seit 2009 ist die Rosenau im Stuttgarter Westen Ort und Gastgeber der Rosenau TANZNACHT, die zu einem der vordringlichsten Termine im Stuttgarter Monatskalender für abendliche Tanzveranstaltungen geworden ist.

Initiiert wurde die Rosenau TANZNACHT damals vom „DJ Projekt Hafenrand“, zwei Hamburger Jungs, die als Exil-Schwaben gemeinsam mit zwei Stuttgarter Jungs die Rosenau TANZNACHT begründet haben: Ein Abend für Frauen und Männer der Generation, die in den 80ern und 90ern ihre Jugend erlebt hat, mit den Songs dieser Zeit groß geworden ist und die sich heute gelassen, gut gelaunt und gemeinsam tanzend sich bei den Hits der letzten 50 Jahre musikalisch erinnern – ganz wie im Song „Altes Fieber“ der Toten Hosen.

Dabei geht es quer durch sämtliche Musikstile im Wechsel mit den aktuellen Hits der jüngeren Vergangenheit. Ein Mix, den es so nur in der Rosenau gibt.

Auch wenn seit 2014 die Schwaben ohne die Hanseaten an den Plattentellern stehen – geblieben ist die angenehm unaufgeregte Atmosphäre in der Rosenau – im „Wohnzimmer des Westens“ – und das Motto „Rose trifft Anker“! Einmal im Monat wird die Rosenau zu Stuttgarts „Großer Freiheit“, zum kultigen Club, wo Spaß am Tanzen und an der Musik einzigartig zelebriert wird. Runter vom Sofa, Tanzen statt Netflix!