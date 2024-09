Theater: Remstal-Querköpfe

Remstal-Querköpfe

Figuren, Text und Spiel: Wolfgang Kammer; Regie: Angelika Gök

Streuobstwiesen und Weinberge, fromme Menschen und Tüftler wie Daimler – all das gab (und gibt) es im Remstal, aber eben auch besonders kantige, unabhängige und rebellische Persönlichkeiten, die in bestimmten historischen Situationen außerordentlichen Mut bewiesen haben. An sie will dieses Figurentheaterstück für Erwachsene und Jugendliche erinnern: an Peter Gais aus Beutelsbach z.B., der den Bauernaufstand „Armer Konrad“ auf den Weg gebracht hat, an Alfred Leikam, den Widerständler aus Korb, an Gottlob Kamm aus Schorndorf, den Entnazifizierungsminister, an die Schorndorfer Weiber und natürlich auch an den Remstalrebellen Helmut Palmer.