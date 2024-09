Laternenumzug 2024

Am Freitag, den 25. Oktober 2024 ist es endlich wieder soweit. Der Handels- und Gewerbeverein, die Musikvereine Gemeindekapelle und Hohberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen laden unter Schirmherrschaft des Bürgermeisters Benjamin Treiber alle Plüderhäuser Kinder ein, am traditionellen Laternenumzug durch den Ortskern teilzunehmen. Eltern, Großeltern, Freunde und Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen.Treffpunkt für alle Teilnehmer ist ab 18:15 Uhr in der Schulstraße vor dem Feuerwehrhaus. Der Umzug startet um 18:30 Uhr.Der Umzug wird durch die Musikvereine der Gemeinde Plüderhausen musikalisch begleitet.Die Jugendabteilung und die Aktive Wehr der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen sorgen für die nötige Absicherung und Sicherheit.Die altbewährte Route führt - mit Ausnahme des Startes auf dem Feuerwehrhof - über den Marktplatz, die Hauptstraße, Brunnenstraße, Brunnenplatz, Plidolfweg, Grabenstraße, Hauptstraße, Schulstraße zurück zum Feuerwehrhaus.Auf dem Feuerwehrhof können sich die Teilnehmer nach der Rückkehr mit einem Leberkäswecken und Getränken stärken. Der Handels- und Gewerbeverein Plüderhausen verteilt an alle Kinder Brezeln und warmen Punsch.Die Bewirtung wird vom Musikverein Gemeindekapelle und den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr übernommen.Der Erlös kommt den Jugendabteilungen der beiden Musikvereine und der Jugendfeuerwehr zu Gute.Der Handels- und Gewerbeverein Plüderhausen, die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein Gemeindekapelle und der Musikverein Hohberg freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und auf einen bunten Umzug.