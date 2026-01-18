Rosenmontagsumzug & Theaterabend

Der Rosenmontag ist das Herzstück unserer Fasnets und wird wie immer mit unserem Rosenmontagsumzug der örtlichen Vereine und Einrichtungen im Stil eines jedes Jahr wechselnden Mottos eingeläutet.

Dieses Jahr verwandelt sich Ringingen in "Disneyländ", welches auch das Motto für die Rosenmontagsparty und den Theaterabend in der Festhalle Ringingen sein wird. Wir freuen uns auf ausgefallene Kostüme, einen erfolgreichen Umzug und einen schönen Rosenmontagabend!