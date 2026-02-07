Naturkundemuseum Stuttgart presents: Unseren vierten Rosenstein Slam! Und wieder heißt es „Auf die Plätze – Science – Slam!“ für (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen, die Ihnen möglichst verständlich und unterhaltsam ihre eigene Forschung präsentieren. In der unvergleichlichen Kulisse der Säulenhalle von Schloss Rosenstein, zwischen Seiwal und Elefant, können Sie entspannt lauschen und sich gut unterhalten lassen, um sich dann zu entscheiden: Wer hat Sie am meisten begeistert, informiert und unterhalten? Denn es liegt in Ihrer Hand, wer die begehrte Trophäe, unseren RosenSTEIN, am Ende des Abends mit nach Hause nehmen kann!