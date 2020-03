Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von 'By Blood Sworn' im Jahr 2018 und einer ausgedehnten Europatour sowie die Eroberung zahlreicher europäischer Festivalbühnen, kehrt die ROSS THE BOSS-Band im April 2020 nach Europa zurück, um für ihr neues Album bei AFM Records zu werben: "Wir, die Ross the Boss Band, freuen uns sehr, diese monströse Europatour ankündigen zu können. Nachdem wir so ​​hart an unserem neuen Album 'Born of Fire' gearbeitet haben, steht nun endlich die Veröffentlichung an - ein unglaubliches Werk voll ungezügelter Metall- und R'n'R-Power! Aber keine Sorge, es werden nach wie vor auch noch jene klassischen Stücke gespielt, die WIR ALLE LIEBEN. Diese Shows sollte niemand verpassen!"

Begleitet werden Ross und seine Band bei der neuen Tour von den Schweizern Heavy-Metal-Band BURNING WITCHES und dem britischen Rock'n'Metal-Psychos ASOMVEL.

The Burning Witches werden im März ihr neues Album bei Nuclear Blast Records veröffentlichen: "Das sind spannende Neuigkeiten für uns - natürlich sind wir große MANOWAR-Fans! Als wir darum gebeten wurden, mit ROSS THE BOSS auf Europa-Tournee zu gehen zu dürfen, waren wir begeistert und verblüfft! Es ist eine große Ehre, die Bühne mit so großartigen und erfahrenen Musikern zu teilen! Dies ist ein Kick-Ass-Billing für Heavy Metal-Maniacs - wir hoffen, dass es nächsten April viele WITCHES-Jünger gibt! “ Und Ralph von Asomvel erklärt: „Wenn du denkst, dass ASOMVEL aufgeregt ist, Teil dieser Ross the Boss-Tour zu sein, komm vorbei und sieh dir unsere Unterwäsche an!“

Special Guests: BURNING WITCHES + ASOMVEL